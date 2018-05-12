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Задержанных на акции в Батуми освободили под расписку


12.05.2018   17:36
Всех троих человек, задержанных на акции в Батуми, освободили под расписку, — об этом сообщает журналист Первого канала из Батуми.

По информации министерства внутренних дел, все трое были задержаны за мелкое хулиганство и сопротивление полиции.

В Батуми проходит акция солидарности. Участники выступают против проведенной в Тбилиси спецоперации.

Участники акции находились у изолятора временного содержания и после освобождения задержанных вновь переместились на площадь Европы.

Акция под названием We dance together, we fight together проходит на площади Европы.

Участники акции заявляют, что протестуют против наркополитики в стране и вчерашних форм борьбы с реализаторами наркотиков со стороны правоохранителей.






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