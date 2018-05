Задержанных на акции в Батуми освободили под расписку

12.05.2018 17:36 Всех троих человек, задержанных на акции в Батуми, освободили под расписку, — об этом сообщает журналист Первого канала из Батуми.



По информации министерства внутренних дел, все трое были задержаны за мелкое хулиганство и сопротивление полиции.



В Батуми проходит акция солидарности. Участники выступают против проведенной в Тбилиси спецоперации.



Участники акции находились у изолятора временного содержания и после освобождения задержанных вновь переместились на площадь Европы.



Акция под названием We dance together, we fight together проходит на площади Европы.



Участники акции заявляют, что протестуют против наркополитики в стране и вчерашних форм борьбы с реализаторами наркотиков со стороны правоохранителей.















