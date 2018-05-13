|
Главная прокуратура сегодня обратится к суду по вопросу меры пресечения для 8 лиц, задержанных в ходе спецоперации
13.05.2018 13:53
Главная прокуратура сегодня обратится к Тбилисскому городскому суду по вопросу меры пресечения для 8 лиц, задержанных в ходе спецоперации в ночных клубах.
Об этом сообщают в Главной прокуратуре. Однако неизвестно, будет ли сегодня же назначен судебный процесс.
В ночь на 12 мая МВД провело спецоперацию в клубах «Басиани» и «Галери». По информации ведомства, в результате следственных действий всего задержано 8 наркореализаторов и по каждому факту распространения ими наркотиков в клубе у полиции есть видеозапись, сделанная на основании судебного постановления.
По информации МВД, полицией задержаны: В.Ж. 1988 года рождения, Л.М. 1992 года рождения, К.М. 1996 года рождения, М.М. 1997 года рождения, Б.Д. 1995 года рождения, Т.Ч. 1994 года рождения, Дж.Э. 1994 года рождения и Г.М. 1988 года рождения.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна