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Главная прокуратура сегодня обратится к суду по вопросу меры пресечения для 8 лиц, задержанных в ходе спецоперации


13.05.2018   13:53
Главная прокуратура сегодня обратится к Тбилисскому городскому суду по вопросу меры пресечения для 8 лиц, задержанных в ходе спецоперации в ночных клубах.

Об этом сообщают в Главной прокуратуре. Однако неизвестно, будет ли сегодня же назначен судебный процесс.

В ночь на 12 мая МВД провело спецоперацию в клубах «Басиани» и «Галери». По информации ведомства, в результате следственных действий всего задержано 8 наркореализаторов и по каждому факту распространения ими наркотиков в клубе у полиции есть видеозапись, сделанная на основании судебного постановления.

По информации МВД, полицией задержаны: В.Ж. 1988 года рождения, Л.М. 1992 года рождения, К.М. 1996 года рождения, М.М. 1997 года рождения, Б.Д. 1995 года рождения, Т.Ч. 1994 года рождения, Дж.Э. 1994 года рождения и Г.М. 1988 года рождения.






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