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В Италии задержан гражданин Грузии, укравший сумку у пожилой женщины


13.05.2018   17:39
39-летний гражданин Грузии задержан в городе Болонья на севере Италии по обвинению в воровстве, сообщает Общественное телевидение Грузии.

По информации итальянских СМИ, инцидент, о котором идет речь, произошел накануне вечером. Полиция получила сообщение о том, что неизвестный украл сумку у 74-летней женщины.

Злоумышленника пытались остановить прохожие, ставшие очевидцами кражи. Убегая он сбил нескольких человек, один из которых получил травму головы.

В конце концов вора удалось задержать полиции. При обыске у него была обнаружена сумка пожилой женщины, а также устройство для взлома замков. Задержанный предстанет перед судом сегодня.

Следует отметить, что случаи задержания граждан Грузии в Италии за кражи происходят достаточно часто. В апреле за воровство, хулиганство и насилие в итальянском городе Мантуя были задержаны трое граждан Грузии.






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