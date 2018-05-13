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В Италии задержан гражданин Грузии, укравший сумку у пожилой женщины
13.05.2018 17:39
39-летний гражданин Грузии задержан в городе Болонья на севере Италии по обвинению в воровстве, сообщает Общественное телевидение Грузии.
По информации итальянских СМИ, инцидент, о котором идет речь, произошел накануне вечером. Полиция получила сообщение о том, что неизвестный украл сумку у 74-летней женщины.
Злоумышленника пытались остановить прохожие, ставшие очевидцами кражи. Убегая он сбил нескольких человек, один из которых получил травму головы.
В конце концов вора удалось задержать полиции. При обыске у него была обнаружена сумка пожилой женщины, а также устройство для взлома замков. Задержанный предстанет перед судом сегодня.
Следует отметить, что случаи задержания граждан Грузии в Италии за кражи происходят достаточно часто. В апреле за воровство, хулиганство и насилие в итальянском городе Мантуя были задержаны трое граждан Грузии.
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