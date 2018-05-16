|
В Рустави патрульная полиция оштрафовала патрульную полицию
16.05.2018 13:34
По сообщению Info Rustavi, 15 мая в Рустави патрульная полиция оштрафовала патрульную полицию.
В министерстве внутренних дел заявили, что имело место автодорожное происшествие между патрульным экипажем и грузовой машиной. По информации ведомства, в происшествии никто не пострадал, обе машины получили легкие повреждения.
В связи с происшествием, согласно статье 125 кодекса административных правонарушений, был оштрафован водитель патрульного экипажа.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна