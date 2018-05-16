В Рустави патрульная полиция оштрафовала патрульную полицию

16.05.2018 13:34 По сообщению Info Rustavi, 15 мая в Рустави патрульная полиция оштрафовала патрульную полицию.



В министерстве внутренних дел заявили, что имело место автодорожное происшествие между патрульным экипажем и грузовой машиной. По информации ведомства, в происшествии никто не пострадал, обе машины получили легкие повреждения.



В связи с происшествием, согласно статье 125 кодекса административных правонарушений, был оштрафован водитель патрульного экипажа.

















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