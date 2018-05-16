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Коррупционная схема на таможне Сарпи
16.05.2018 17:46
Уже несколько последних лет все грузовые автомашины, планирующие пересечение границы в направлении Турции, обязаны заплатить частной компании 30 лари. Ежедневно грузинско-турецкую границу пересекают 700 грузовые машины. А доход трех частных автостоянок, согласно регуляции правительства, составляет 7 миллионов лари.
В Аджарии после 2014 года работает три автопарка, водители обязаны остановиться там, и заплатить стоимость за стоянку. По официальной версии, посредством автостоянок регулируют очереди на пропускном пункте, но даже если нет очереди, все равно обязательно надо войти на стоянку, и взять квитанцию в 30 лари.
Оппозиция выяснила, кому принадлежат автостоянки. По утверждению депутата Верховного совета Аджарии Элгуджи Багратиони, все три паркинга принадлежат приближенным к власти персонам. Один из них Георгий Чкония, крупный благотворитель "Грузинской мечты". В разное время в совокупности он перечислил правящей партии 180 000 лари.
В службе доходов исключают коррупцию, и покровительство конкретных компаний.
Неправительственная организация "Хаб Джорджия" уже несколько месяцев изучает вопрос автопарков в Аджарии. По словам Васо Урушадзе, существование конкретных компаний в интересах власти.
"Хаб Джорджия" и оппозиция требуют, чтобы вопрос изучило Агентство конкуренции.
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