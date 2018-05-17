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У здания администрации правительства усилены меры безопасности
17.05.2018 18:24
У здания администрации правительства, где планируется акция, усилены меры безопасности. Правоохранители перекрыли дорогу у подъема рядом в метро «Свободы», а также у перекрестка улиц Леонидзе и Ингороква.
На месте находится руководитель Охранной полиции МВД Гига Николеишвили. Мобилизована полиция.
По его словам, полиция не позволит членам «Грузинской идеи» подойти к акции у здания администрации.
Акцию у администрации правительства анонсирует самоорганизованная группа членов ЛГБТ общины.
Вместе с тем, недавно у здания парламента были задержаны члены «Грузинского марша» и «Грузинской идеи». Как сообщает журналист Первого канала, участники акции попытались подняться к зданию администрации.
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