Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Грузаэронавигация» откроет новое здание по управлению воздушным движением и учебный центр


18.05.2018   10:37
ООО «Грузаэронавигация» Министерства экономики и устойчивого развития Грузии откроет завтра в Тбилисском международном аэропорту современное, оснащенное новейшими технологиями новое здание по управлению воздушным движением и учебный центр, - об этом «IPN» сообщили в Министерстве экономики и устойчивого развития.

На церемонии открытия будут присутствовать первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, региональный директор Международной организации гражданской авиации (ICAO) Луис Фонсека Альмейда, директор Евроконтроля Эамонн Бреннан, президент испанской компании INDRA Федерико Руэда, а также представители Гражданской авиации и других государственных ведомств.

«Необходимость строительства нового центра воздушного движения и оснащения его современной системой возникла из-за беспрецедентного роста воздушных потоков в воздушном пространстве Грузии. В тбилисском новом центре управления воздушным движением установлена новая современная система, произведенная испанской кампанией INDRA. Проект здания принадлежит архитектурной кампании «Лебо», а строительные работы выполнила кампания «Даги». Переход на новую систему управления даст возможность «Грузавианавигации» еще более увеличить нагрузку воздушного пространства», - отмечается в информации.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
США заинтересовались закупками российского газа Германией
Morgan Stanley спрогнозировал рецессию в России из-за новых санкций США
Кутаисский международный аэропорт принял первый авиарейс из Парижа
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Госаудит обвинил Минздрав Абхазии в неправомерном распоряжении госимуществом
В Сухуми бастуют водители маршруток
Пенсионерка лишилась 154 000 рублей, заказав билеты в пансионат Абхазии
Квирикашвили: Политика властей в отношении Абхазии и Цхинвальского региона пользуется большой международной поддержкой
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер Армении планирует устранить ряд министерств и сформировать новые
Президент Сербии посетит Азербайджан
У посольства Грузии в Копенгагене новый офис (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна