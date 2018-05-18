«Грузаэронавигация» откроет новое здание по управлению воздушным движением и учебный центр

18.05.2018 10:37 ООО «Грузаэронавигация» Министерства экономики и устойчивого развития Грузии откроет завтра в Тбилисском международном аэропорту современное, оснащенное новейшими технологиями новое здание по управлению воздушным движением и учебный центр, - об этом «IPN» сообщили в Министерстве экономики и устойчивого развития.



На церемонии открытия будут присутствовать первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, региональный директор Международной организации гражданской авиации (ICAO) Луис Фонсека Альмейда, директор Евроконтроля Эамонн Бреннан, президент испанской компании INDRA Федерико Руэда, а также представители Гражданской авиации и других государственных ведомств.



«Необходимость строительства нового центра воздушного движения и оснащения его современной системой возникла из-за беспрецедентного роста воздушных потоков в воздушном пространстве Грузии. В тбилисском новом центре управления воздушным движением установлена новая современная система, произведенная испанской кампанией INDRA. Проект здания принадлежит архитектурной кампании «Лебо», а строительные работы выполнила кампания «Даги». Переход на новую систему управления даст возможность «Грузавианавигации» еще более увеличить нагрузку воздушного пространства», - отмечается в информации.















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