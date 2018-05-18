В Армении госпитализировали около 100 рабочих винодельческой компании

18.05.2018 10:48 Около 100 сотрудников винодельческого предприятия госпитализированы в Армавирской области Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы МЧС страны.



«17 мая поступило сообщение о госпитализации с признаками пищевого отравления 90 сотрудников действующего близ села Аревадашт винодельческого ЗАО Tierras De Armenia (Земли Армении)», - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.



По данным пресс-службы, 20 человек были выписаны сразу же после получения соответствующей медицинской помощи. «На данный момент лечение в больницах городов Армавир и Мецамор получают 60 больных», - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что обстоятельства выясняются.



Компания Tierras De Armenia принадлежит аргентинскому предпринимателю армянского происхождения Эдуардо Эрнекяну.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

