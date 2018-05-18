|
В Армении госпитализировали около 100 рабочих винодельческой компании
18.05.2018 10:48
Около 100 сотрудников винодельческого предприятия госпитализированы в Армавирской области Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы МЧС страны.
«17 мая поступило сообщение о госпитализации с признаками пищевого отравления 90 сотрудников действующего близ села Аревадашт винодельческого ЗАО Tierras De Armenia (Земли Армении)», - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По данным пресс-службы, 20 человек были выписаны сразу же после получения соответствующей медицинской помощи. «На данный момент лечение в больницах городов Армавир и Мецамор получают 60 больных», - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что обстоятельства выясняются.
Компания Tierras De Armenia принадлежит аргентинскому предпринимателю армянского происхождения Эдуардо Эрнекяну.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна