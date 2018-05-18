В Кутаиси 67-летняя женщина убила сестру

18.05.2018 11:48 В Кутаиси 67-летняя женщина убила собственную сестру. По существующей информации, погибшей нанесено смертельное ранение в область горла, в результате чего она скончалась на месте. Погибшая проживала вместе с супругом, ребенком и сестрой.



Случай произошел несколько дней назад.



Как сообщают в Министерстве внутренних дел, правоохранители задержали обвиняемую по горячему следу.



Следствие ведется по статье 11 прима 108 УК Грузии (умышленное убийство на почве семейного насилия), предусматривающей лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

