|
В Кутаиси 67-летняя женщина убила сестру
18.05.2018 11:48
В Кутаиси 67-летняя женщина убила собственную сестру. По существующей информации, погибшей нанесено смертельное ранение в область горла, в результате чего она скончалась на месте. Погибшая проживала вместе с супругом, ребенком и сестрой.
Случай произошел несколько дней назад.
Как сообщают в Министерстве внутренних дел, правоохранители задержали обвиняемую по горячему следу.
Следствие ведется по статье 11 прима 108 УК Грузии (умышленное убийство на почве семейного насилия), предусматривающей лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна