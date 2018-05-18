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В России заблокировали Viber
18.05.2018 11:50
Один из популярнейших мировых мессенджеров Viber сообщил, что в России заблокировали доступ к используемым им серверам, из-за чего россияне испытывают проблемы при подключении к сервису. Об этом компания официально сообщила на своей странице в Twitter.
"На данном этапе мы не понимаем причины этого решения. Повторимся: пользователи Viber страдают от решения, не связанного с Viber напрямую", - заявили представители мессенджера.
В Viber добавили, что работают над устранением проблемы.
По данным сервиса Down Detector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, проблемы с доступом к Viber возникли у жителей европейской части России. Почти половина (45%) пользователей жаловались на отсутствие подключения, еще 33% не могут отправлять и получать сообщения, а у 20% возникли проблемы с авторизацией.
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