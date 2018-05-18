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Полицейский на автомашине сбил военнослужащего ВС Грузии
18.05.2018 22:55
18 мая 2018 года начальник первого отдела Эредвийского районного управления Департамента полиции региона Шида Картли, майор полиции Тенгиз Колоташвили, передвигаясь на собственной автомашине по дороге села Хурвалети, у села Ахали Хурвалети сбил рядового первого класса Вооруженных сил Грузии В.М., 1995 года рождения.
В результате ДПТ военнослужащий скончался.
Как сообщает Министерство внутренних дел, ведутся оперативно-следственные мероприятия в связи с произошедшим, назначены соответствующие экспертизы.
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