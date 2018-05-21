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В тбилисских туристических зонах начинает дежурить пеший патруль
21.05.2018 10:39
С сегодняшнего дня в туристических зонах Тбилиси начнут патрулирование пешие подразделения патрульной полиции.
По информации МВД Грузии, данная инициатива обусловлена ростом визитеров. Количество сотрудников т.н «туристического патруля» будет увеличиваться поэтапно и достигнет 60-ти экипажей.
Представители парламентского большинства позитивно оценивают инициативу силового ведомства.
«Для нас очень важна безопасность наших граждан и не только. Любой иностранец должен чувствовать себя у нас в стране комфортно. Именно этой цели служит инициатива МВД, чтобы создать максимальную безопасность и комфорт любому человеку, который передвигается по улицам столицы», — заявил депутат Анри Оханашвили.
Министр Георгий Гахария анонсировал данную инициативу на прошлой неделе во время своего выступления в парламенте.
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