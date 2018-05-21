Главная прокуратура задержала сотрудника патрульной полиции

21.05.2018 18:27 Управление по уголовному преследованию коррупционных преступлений Главной прокуратуры Грузии при сотрудничестве с генеральной инспекцией МВД, задержали на факте мошеннического завладения чужими денежными средствами в крупном размере, с использованием служебного положения, инспектора департамента патрульной полиции МВД О.М.



По информации прокуратуры, следствие установило, что О.М. заверил своих знакомых П.В. и Н.К., якобы он находился в близких отношениях с руководящими лицами регионального управления патрульной полиции и с прокурором краевой прокуратуры, после чего пообещал П.В. и Н.К., что выведет со штрафной стоянки патрульной полиции и вернет им автомобили, изъятые в качестве вещественного доказательства по одному из уголовных дел и принадлежащие родственнику Н.К. В обмен на это, будто для передачи указанным должностным лицам, мошенническим путем он противоправно присвоил принадлежащую Н.К.крупную денежную сумму, в размере 6 400 долларов США и 4 000 лари.



«Постановлением суда, полученным на основании собранных по уголовному делу доказательств, О.М. был задержан в качестве обвиняемого 21 мая 2018 года.



Следствие ведется по подпунктам «а» и «б» 3-й части ст. 180 УК Грузии, предусматривающей в качестве наказания лишение свободы сроком от 6 до 9 лет», - говорится в информации.















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