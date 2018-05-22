С января в Грузии зафиксированы 52 случая госпитализации в результате наркотического отравления

22.05.2018 13:53 В 2018 году с 1-го января по апрель включительно, в масштабе всей Грузии, зафиксировано 52 случая госпитализации стационарные учреждения в результате отравления наркотиками, галлюциногенами и опиоидами. Об этом сообщили в Минздраве Грузии в ответ, на запрошенную в министерстве публичную информацию.



По информации ведомства, согласно предварительным данным, в 2018 году с 1-го января по апрель включительно, в масштабе всей Грузии, зафиксировано 25 случаев отравления наркотиками и психотропными средствами (галлюциногенами) и госпитализации в стационарные учреждения.



Что касается статистики психических и поведенческих расстройств, острой интоксикации и помещения в стационарные учреждения вызванных в результате употребления опиоидов, как сообщили в Минздраве, за 4 месяца 2018 года (январь-март) в общей сложности зафиксировано таких 27 случаев. В апреле не зафиксировано ни одного случая.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

