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С января в Грузии зафиксированы 52 случая госпитализации в результате наркотического отравления


22.05.2018   13:53
В 2018 году с 1-го января по апрель включительно, в масштабе всей Грузии, зафиксировано 52 случая госпитализации стационарные учреждения в результате отравления наркотиками, галлюциногенами и опиоидами. Об этом сообщили в Минздраве Грузии в ответ, на запрошенную в министерстве публичную информацию.

По информации ведомства, согласно предварительным данным, в 2018 году с 1-го января по апрель включительно, в масштабе всей Грузии, зафиксировано 25 случаев отравления наркотиками и психотропными средствами (галлюциногенами) и госпитализации в стационарные учреждения.

Что касается статистики психических и поведенческих расстройств, острой интоксикации и помещения в стационарные учреждения вызванных в результате употребления опиоидов, как сообщили в Минздраве, за 4 месяца 2018 года (январь-март) в общей сложности зафиксировано таких 27 случаев. В апреле не зафиксировано ни одного случая.






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