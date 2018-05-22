|
Замглавы МВД: Следственные действия в ночном клубе «Басиани» продолжаются
22.05.2018 20:19
Следственные действия в клубе «Басиани» все еще продолжаются и как только завершатся, будет принято соответствующее решение, - так ответила заместитель министра внутренних дел Грузии Нино Джавахадзе на вопрос о том, почему администрации клуба «Басиани» не дается возможность открыть клуб.
По информации Джавахадзе, следственные действия скоро завершаться.
«Следственные действия в клубе «Галери» завершились. Соответственно, пломба снята и передана законным владельцам. Что касается «Басиани», там следственные действия все еще продолжаются и как только завершатся, будет принято соответствующие решение. Связывание этого с политическими процессами неверно и неуместно», - заявила журналистам Нино Джавахадзе.
12 мая в кафе «Галери» и клубе «Басиани» МВД провело следственные действия, вследствие чего клубы временно закрылись.
По информации МВД, в результате следственных действий задержаны 8 наркореализаторов.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна