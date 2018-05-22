Замглавы МВД: Следственные действия в ночном клубе «Басиани» продолжаются

22.05.2018 20:19 Следственные действия в клубе «Басиани» все еще продолжаются и как только завершатся, будет принято соответствующее решение, - так ответила заместитель министра внутренних дел Грузии Нино Джавахадзе на вопрос о том, почему администрации клуба «Басиани» не дается возможность открыть клуб.



По информации Джавахадзе, следственные действия скоро завершаться.



«Следственные действия в клубе «Галери» завершились. Соответственно, пломба снята и передана законным владельцам. Что касается «Басиани», там следственные действия все еще продолжаются и как только завершатся, будет принято соответствующие решение. Связывание этого с политическими процессами неверно и неуместно», - заявила журналистам Нино Джавахадзе.



12 мая в кафе «Галери» и клубе «Басиани» МВД провело следственные действия, вследствие чего клубы временно закрылись.



По информации МВД, в результате следственных действий задержаны 8 наркореализаторов.















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