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В здании бывшего общежития в Зугдидском районе произошел пожар
23.05.2018 13:02
Пожар в селе Читацкаро Зугдидского района уничтожил квартиру в здании бывшего общежития, сообщает сегодня телекомпания «Рустави-2».
Пожар возник на четвертом этаже здания, в квартире семьи Лагвилава. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная электропроводка.
Эвакуация людей была произведена своевременно и в результате пожара никто не пострадал.
Однако возгорание, а затем вода, использованная во время тушения, серьезно повредили дом. Жители бывшего общежития, большинство из которых являются беженцами из Абхазии, ожидают, что местные власти окажут им помощь.
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