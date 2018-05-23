В здании бывшего общежития в Зугдидском районе произошел пожар

23.05.2018 13:02 Пожар в селе Читацкаро Зугдидского района уничтожил квартиру в здании бывшего общежития, сообщает сегодня телекомпания «Рустави-2».



Пожар возник на четвертом этаже здания, в квартире семьи Лагвилава. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

Эвакуация людей была произведена своевременно и в результате пожара никто не пострадал.



Однако возгорание, а затем вода, использованная во время тушения, серьезно повредили дом. Жители бывшего общежития, большинство из которых являются беженцами из Абхазии, ожидают, что местные власти окажут им помощь.















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