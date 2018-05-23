Гражданин Грузии устроил пьяный дебош в Италии

23.05.2018 13:07 Находящийся под воздействием алкогольного опьянения гражданин Грузии избил владельца ресторана в итальянском городе Модена. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии со ссылкой на местные СМИ.



Инцидент произошел накануне вечером. По информации очевидцев, мужчина, который находился под воздействием алкоголя, с кровавой раной на лице ходил по центральным улицам города, кричал и вел себя агрессивно. Он пытался сломать двери в нескольких квартирах, повредил три автомобиля, а затем набросился с кулаками на владельца одного из ресторанов, который вышел, чтобы его успокоить.



После того, как на место прибыла полиция, дебошир оказал сопротивление и им.



По информации следствия, гражданин Грузии находился в Италии легально.















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