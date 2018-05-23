|
Гражданин Грузии устроил пьяный дебош в Италии
23.05.2018 13:07
Находящийся под воздействием алкогольного опьянения гражданин Грузии избил владельца ресторана в итальянском городе Модена. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел накануне вечером. По информации очевидцев, мужчина, который находился под воздействием алкоголя, с кровавой раной на лице ходил по центральным улицам города, кричал и вел себя агрессивно. Он пытался сломать двери в нескольких квартирах, повредил три автомобиля, а затем набросился с кулаками на владельца одного из ресторанов, который вышел, чтобы его успокоить.
После того, как на место прибыла полиция, дебошир оказал сопротивление и им.
По информации следствия, гражданин Грузии находился в Италии легально.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна