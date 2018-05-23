Из фасада здания Первого канала извлекли пули 90-ых годов

23.05.2018 22:28 Из фасада здания Первого канала извлекли пули, которые попали туда в 90-ых годах прошлого века.



С инициативой об изъятии пуль к Первому каналу обратилось креативное агентство Water Gunz, которое осуществляет социальный проект в связи с гражданской войной.



По информации компании, планируется изъять пули из фасадов парламента и других зданий на проспекте Руставели.



Как заявил Первому каналу креативный директор Water Gunz Бачо Мебуришвили, после изъятия пуль из нескольких зданий Тбилиси, будет устроена инсталляция, на которой их выставят, а затем пули переплавят и сделают из них памятник.



«Концепция заключается в том, что пули, выпущенные с обеих сторон, будут объединены в один памятник, чтобы мы помнили о тех ошибках, которые допускаем», — отметил Бачо Мебуришвили.



Первое строение, из фасада которого изъяли пули – здание Первого канала.















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