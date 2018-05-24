В Тбилиси установят аппараты по сбору полиэтиленовых бутылок

24.05.2018 13:19 В Тбилиси будут установлены аппараты по сбору полиэтиленовых бутылок, - об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства. Эту идею в рамках проекта «Твоя идея мэру Тбилиси» предложена одним из граждан и мэрия ее с удовольствием осуществит.



«Этот проект совмещается со стратегией по управлению отходов, которая есть у муниципалитета и страны, исходя из обязательств, предполагаемых соглашением об ассоциации. Мы начали работать над этой идеей и ее осуществлением. Хотим, в сотрудничестве с частным сектором, с теми, у кого будет желание включиться в переработку, в масштабе Тбилиси во всех управах обеспечить монтаж аппаратов по сбору. Думаю, что это интересный и значительный проект», - заявил Каладзе.















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