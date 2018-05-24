В Западной Грузии задержан мужчина, напавший на волонтера «Корпуса мира»

24.05.2018 16:01 68-летний мужчина задержан в городе Озургети (регион Гурия) по обвинению в разбойном нападении на гражданку США, сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Пострадавшая является волонтером «Корпуса мира». Нападение на нее произошло почти две недели назад, однако обвиняемый был задержан полицией только 23 мая.



Инцидент, о котором идет речь, произошел утром 11 мая в селе Двабзу Озургетского муниципалитета. Как утверждает следствие, гражданка США шла по тротуару у центральной автомобильной дороги, когда обвиняемый «потребовал от нее денег, демонстрируя нож».



«Женщина начала кричать, в результате чего нападавший скрылся с места, не нанеся гражданке США каких-либо физических повреждений и не забрав денег», — заявили в МВД.



Днем 22 мая обвиняемый проник во двор одного из домов в селе Шемокмеди Озургетского муниципалитета. Там он начал угрожать убийством 53-летней женщине, сообщили в ведомстве, не уточнив связаны ли два этих инцидента.



В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, обвиняемый был задержан 23 мая. Совершенное им преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.



Следствие продолжается сразу по трем статьям УК Грузии – «разбой», «угрозы» и «нарушение неприкосновенности жилища или иного владения».



По информации телеканала «Рустави 2», пострадавшая – Аманда Оночи, в Грузию она прибыла два года назад. Помимо того, что гражданка США заявила о нападении в полицию, она также уведомила о случившемся службу безопасности регионального офиса «Корпуса мира». Срок полномочий Оночи должен был завершиться в середине июня, однако теперь волонтер покинет Грузию раньше этого срока.



«Корпус мира» был основан в США в 1961 году. Его главной задачей является направление граждан США с целью оказания безвозмездной помощи людям.



С 2001 года «Корпуса мира» осуществляет в Грузии программу по привлечению волонтеров для изучения английского языка в школах страны. За 17 лет в Грузии успели побывать более 500 добровольцев. За эти годы американские волонтеры преподавали в школах практически всех регионов страны.















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