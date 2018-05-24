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Трое граждан Грузии задержаны в Турции по обвинению в совершении краж


24.05.2018   16:09
Троих граждан Грузии задержали в Турции по обвинению в кражах. Об этом сегодня сообщает Общественное телевидение со ссылкой на местные СМИ.

Задержание троих мужчин в возрасте 26, 28 и 30 лет произошло в городе Измир.
По данным турецкой полиции, члены группировки совершили шесть квартирных краж. Они вынесли золотые изделия на сумму в 90 тысяч лир (около 19 тысяч долларов), а также другие ценные предметы.

Обвиняемых во время кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Следствие также отмечает, что двери всех шести обокраденных квартир были вскрыты одинаковым способом.

В результате обыска квартиры обвиняемых граждане Грузии были обнаружены инструменты для взлома дверных замков.

В настоящее время все трое обвиняемых находятся в предварительном заключении.






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