В Кутаиси пациент выпрыгнул с четвертого этажа больницы

27.05.2018 13:45 В Кутаиси пациент выпрыгнул с четвертого этажа Центра интервенционной медицины.



По имеющейся информации, мужчина средних лет скончался на месте. Детали произошедшего неизвестны. Комментарий в связи с этим в Центре интервенционной медицины до сих пор не делали.



Как сообщают в МВД Грузии, следствие ведется по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.















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