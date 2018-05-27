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В Кутаиси пациент выпрыгнул с четвертого этажа больницы
27.05.2018 13:45
В Кутаиси пациент выпрыгнул с четвертого этажа Центра интервенционной медицины.
По имеющейся информации, мужчина средних лет скончался на месте. Детали произошедшего неизвестны. Комментарий в связи с этим в Центре интервенционной медицины до сих пор не делали.
Как сообщают в МВД Грузии, следствие ведется по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.
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