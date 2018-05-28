На улице Барнова сгорело до 200-от кв. метров площади

28.05.2018 10:54 «В результате пожара на улице Барнова сгорело две комнаты и перекрытия, в общей сложности пламя уничтожило до 200-от кв. метров площади», — заявил заместитель начальника тбилисского управления Службы по управлению чрезвычайными читуациями Мамука Киримели.



По его словам, существовала опасность распространения огня на еще большей площади, но локализация пожара была осуществлена своевременно.



«В настоящее время пожар ликвидирован. На третьем этаже горели две комнаты и перекрытия, а общая площадь пожара составила около 200-от кв.м. Существовала угроза распространения огня на большей территории, но локализация произошла своевременно. Параллельно тушению пожара была проведена эвакуация людей с нижних этажей. На месте были мобилизованы 12 единиц пожарно-спасательных групп. В результате пожара никто не пострадал», — заявил Мамука Киримели.



По его словам, следствие установит причины пожара.















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