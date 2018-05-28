Во время расчистки дороги в высокогорном регионе Грузии погиб рабочий

28.05.2018 10:55 Рабочий государственной строительной компании погиб на дороге через перевал Абано в высокогорную Тушетию. Мужчина в возрасте до 60-ти лет работал водителем. Накануне вечером грузовой автомобиль, которым он управлял, упал в реку, сообщает «Рустави 2».



«Сотрудник госкомпании работал на этом участке с 19 мая. До места, откуда он забирал камни, машина шла задним ходом. На одном из участков дорога проходит очень близко к реке. Машина шла по самому краю дороги, грунтовая дорога провалилась, и загруженная машина упала в воду», - сказал представитель компании в интервью изданию RegInfo.



По его словам, глубина реки в месте, куда упал грузовик, достигает 10 метров. Прибывшие на место спасатели в течение всей ночи работали на месте. С помощью спецтехники им удалось извлечь из воды машину. Между тем, тело рабочего до сих пор не обнаружено. На реке Алазани продолжается поисковая операция.



Дорога, связывающая высокогорный регион с остальным миром, считается одной из самых опасных в мире. Она была закрыта в конце апреля, после того как на трассу сошел оползень. Движение на 55-56 км дороги невозможно по сей день.



56-й километр дороги Пшави-Омало считается самым опасным участком трассы. Весной 2017 года движение здесь также было парализовано из-за схода селя. Более того, на участке часто случаются камнепады.















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