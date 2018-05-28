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В Грузии за дачу взятки задержали бизнесмена
28.05.2018 18:15
В Грузии задержан местный житель, подозреваемый в даче взятки для незаконной добычи инертных материалов, сообщается на сайте Службы Госбезопасности.
Мужчина планировал начать добычу гальки, щебня и прочих инертных материалов на территории, где по закону это запрещено. Для получения разрешения он обратился к сотруднику Министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства, чтобы тот помог ему в обход закона начать добычу инертных материалов.
По версии следствия, обвиняемый предложил госслужащему в качестве взятки 10 тыс лари (более $4 тыс). Преступник был задержан при передаче чиновнику аванса в размере 3 тыс лари (более $1,2 тыс).
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "дача взятки с целью совершения незаконных действий", что карается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет.
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