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В Грузии построят две современные психиатрические клиники


31.05.2018   15:51
Китайская компания построит в Грузии две широкопрофильные психиатрические клиники. Об этом в эфире Общественного телевидения заявил гендиректор Центра психического здоровья и превенции наркомании Лаша Киладзе.

По словам Киладзе, проект согласован с правительством Грузии. Он отметил, что в процесс включены представители рабочей группы, созданной Минздравом Грузии для улучшения программ для лиц с психическими расстройствами.

«Более того, у нас есть предварительное соглашение о том, что представители этой группы будут включены и во время планирования, проектирования инфраструктуры. Поскольку эти центры своими инфраструктурными и техническими мощностями должны соответствовать тем функциям, которые общество возлагает на них», — заявил Киладзе.

Как подчеркнул гендиректор Центра, в настоящее время в Грузии не существует институции, где пациенты с психическими расстройствами могут получить надлежащую помощь. Из-за этого многих из них помещают в стационары, хотя в этом нет необходимости.

Киладзе также добавил, что авторы нового проекта считают ошибкой полную изоляцию больных.
«Очень важно, чтобы члены семьи понимали, что лечение не проходит только в рамках стационара. Эта изоляция или, скажем так, десоциализация, совершенно не является самым эффективным методом лечения человека. Наоборот, лучше, если пациент будет находиться в привычной для него среде, вместе с членами семьи», — подчеркнул Киладзе.

Киладзе считает, что семьи пациентов должны обладать определенными знаниями и навыками для того, чтобы найти подход к больным.

Гендиректор центра пояснил, что в Грузии в настоящее время происходит деинституализация психиатрии. В рамках реформирования службы власти страны уже реализовали несколько важных проектов. В частности, вместо закрытой психиатрической больницы на улице Асатиани в центре Тбилиси, появились три новых отделения, в которых распределяют пациентов.

«Деинституализация предусматривает то, что пациенты в закрытых, отчужденных учреждениях должны оставаться в течение очень короткого времени и активно должны быть включены в общественную жизнь», — заявил Киладзе.

По его оценке, в настоящее время отношение общества к людям с психическими расстройствами «очень нетолерантное».

Чтобы улучшить ситуацию с этой точки зрения, Киладзе считает необходимым проведение активных информационных кампаний как среди подростков, так и среди совершеннолетних граждан.

По последним данным, в Грузии официально зарегистрировано 80 тысяч человек с различными психическими заболеваниями. Часть из них не получает необходимую медицинскую помощь.






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