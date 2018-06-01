США снабдили Грузию средствами для борьбы с мраморными клопами

01.06.2018 17:29 Грузия получила от США технику для борьбы с мраморными клопами. Об этом рассказали в Национальном агентстве продовольствия страны.



Персональное защитное снаряжение и 17 тракторов были поставлены Агентством международного развития США (USAID).



Торжественная церемония по передаче спецтехники прошла в Абашском районе на западе Грузии в координационном штабе по борьбе с мраморными клопами.



На нем присутствовала и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд.















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