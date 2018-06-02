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В результате проливного дождя в Рустави затопило улицы (Видео)
02.06.2018 15:47
Проливной дождь создал проблемы в Рустави. Затоплены улицы города.
Как сообщает журналист Первого канала, дождь вызвал камнепад на горе Иалгуджи, в результате чего дренажные каналы не могут пропускать излишнюю воду.
Особо сложное положение на территории улиц Леонидзе и Месхишвили, где созданы проблемы с передвижением автотранспорта. Ездить на машинах невозможно.
На месте мобилизованы пожарно-спасательные службы, которые откачивают воду.
В городе и сейчас идет дождь.
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