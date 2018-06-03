|
|
В Рустави затоплены первые этажи жилых домов, центральные и внутренние дороги
03.06.2018 12:43
Обильные осадки создали серьезные проблемы в Рустави. Затоплены первые этажи жилых домов, центральные и внутренние дороги, нанесен ущерб коммерческим объектам и магазинам.
В результате схода селевых потоков с горы Иаглуджа, затопило автомобили, стоящие на руставском авторынке.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна