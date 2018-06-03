В Рустави затоплены первые этажи жилых домов, центральные и внутренние дороги

03.06.2018 12:43 Обильные осадки создали серьезные проблемы в Рустави. Затоплены первые этажи жилых домов, центральные и внутренние дороги, нанесен ущерб коммерческим объектам и магазинам.



В результате схода селевых потоков с горы Иаглуджа, затопило автомобили, стоящие на руставском авторынке.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

