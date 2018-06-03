На курортах Аджарии открылся летний морской сезон

03.06.2018 19:04 МВД Грузии объявило морской сезон открытым – более сотни подготовленных спасателей приступили к службе на самых посещаемых курортах черноморского побережья страны в Аджарии.



После официальной церемонии, на Батумском бульваре в течение всего дня будут проходить различные развлекательные мероприятия и концерты.



Возле «Алфавитной башни» также установлена сцена, где будут играть грузинские и иностранные ди-джеи Chiki, Лаша Гурули, Габуния, bedford falls, Groove Phoenix, Vako T.



Вечером программу продолжит карнавальное шоу – латиноамериканские и бразильские танцы, которые представит труппа Friedrichstadt Ballett. Завершатся все мероприятия уже после полуночи.















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