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В результате драки в центре временного размещения мигрантов в Германии пострадали 4 гражданина Грузии


04.06.2018   14:13
Грузии В центре временного размещения мигрантов в немецком городе Дрезден минувшей ночью произошло две массовые драки, в результате которых серьезные повреждения получил 47-летний гражданин Грузии, легко пострадали еще трое грузин. По информации местной полиции, на допрос были доставлены 15 человек, позже их освободили.

По заявлению полиции, сначала по неизвестной до сих пор причине произошла драка между 20 мигрантами, а через несколько минут число дерущихся достигло 60-и.

Полиция обвинила в нарушении общественного порядка и умышленном нанесении тяжелого вреда здоровью двух граждан Ливии и 29-летнего гражданина Грузии.







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