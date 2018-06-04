|
|
Азербайджанские таможенники задержали контрабанду из Грузии
04.06.2018 14:44
Сотрудники таможенной службы Азербайджана провели досмотр на пограничном пункте "Красный мост" в пределах Товузского района автомобиля Mitsubishi Pajero.Об этом Vesti.Az сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Азербайджана.
Автомобиль, за рулем которого находился гражданин Азербайджана, следовал из Грузии. При досмотре были обнаружены не указанные в документах 101 коробка пиротехнических изделий по 60 штук в каждой, а также 1060 сигарет Marlboro Gold Edge.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна