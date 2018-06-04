Азербайджанские таможенники задержали контрабанду из Грузии

04.06.2018 14:44 Сотрудники таможенной службы Азербайджана провели досмотр на пограничном пункте "Красный мост" в пределах Товузского района автомобиля Mitsubishi Pajero.Об этом Vesti.Az сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Азербайджана.



Автомобиль, за рулем которого находился гражданин Азербайджана, следовал из Грузии. При досмотре были обнаружены не указанные в документах 101 коробка пиротехнических изделий по 60 штук в каждой, а также 1060 сигарет Marlboro Gold Edge.















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