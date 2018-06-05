В Тбилиси произошло сильное землетрясение

05.06.2018 22:59 В Тбилиси было зафиксировано сильное землетрясение. Сила толчка, по информации Национального центра сейсмологического мониторинга, достигала 5.7 магнитуд.



Эпицентр землетрясения был на территории Азербайджана, в 15 километрах от границы Грузии.



О каких-либо разрушениях пока не сообщается.















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