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В Тбилиси произошло сильное землетрясение
05.06.2018 22:59
В Тбилиси было зафиксировано сильное землетрясение. Сила толчка, по информации Национального центра сейсмологического мониторинга, достигала 5.7 магнитуд.
Эпицентр землетрясения был на территории Азербайджана, в 15 километрах от границы Грузии.
О каких-либо разрушениях пока не сообщается.
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