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Ломджария: После землетрясения трещины в нашем офисе стали еще больше
06.06.2018 13:55
Народный защитник Грузии Нино Ломджария публикует в социальной сети фото офиса омбудсмена и пишет, что после вчернашнего землетрясения трещины в здании стали еще больше.
Народный защитник обращается с просьбой к общественным и частным организациям, временно разместить сотрудников офиса омбудсмена у себя.
«Друзья, после вчерашнего землетрясения, в нашем офисе трещины еще больше увеличились. Из-за того, что часть персонала работает на нижнем этаже, что в случае обрушения создаст трудности при эвакуации, мы приняли решение, чтобы службы находящиеся на нижних этажах, которые находятся под возросшей угрозой, перевести в другие здания.
Я хотела бы обратиться ко всем общественным и частным организациям, если у вас есть желание и рабочее пространство, немедленно и временно разместить сотрудников народного защитника, чтобы они имели нормальную рабочую среду. Количество сотрудников будет предоставлено», — пишет Нино Ломджария.
Землетрясение магнитудой 5.6 произошло в 22:40 в Азербайджане накануе, 5 июня в 28 км от государственной границы Грузии.
Сильные подземные толчки ощущались в Тбилиси. Они повторились несколько раз.
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