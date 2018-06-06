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В Батуми спасатели помогли выбраться из моря 15-летнему подростку
06.06.2018 15:56
Спасатели помогли выбраться из воды 15-летнему подростку, начавшему тонуть в море в Батуми. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Мальчика заметили примерно в 100 метрах от берега. Подростка сносило волнами, и он просил о помощи.
Спасатели оперативно отреагировали и помогли ему выбраться на берег. В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает.
Сотрудники службы спасателей дежурят на всех пляжах черноморского побережья Грузии в 24-часовом режиме. Морской сезон официально открылся в Грузии 3 июня.
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