В Батуми спасатели помогли выбраться из моря 15-летнему подростку

06.06.2018 15:56 Спасатели помогли выбраться из воды 15-летнему подростку, начавшему тонуть в море в Батуми. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.



Мальчика заметили примерно в 100 метрах от берега. Подростка сносило волнами, и он просил о помощи.

Спасатели оперативно отреагировали и помогли ему выбраться на берег. В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает.



Сотрудники службы спасателей дежурят на всех пляжах черноморского побережья Грузии в 24-часовом режиме. Морской сезон официально открылся в Грузии 3 июня.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

