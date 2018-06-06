Близ грузино-армянской границы произошло землетрясение магнитудой 4.3

06.06.2018 21:40 По информации Института наук по изучению Земли и Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения находился в 26 км от грузинской границы на глубине 8 км.



Землетрясение вблизи от государственной границы между Грузией и Арменией произошло и сегодня утром.



По информации Института наук по изучению Земли и Центра сейсмического мониторинга Государственного института Ильи, землетрясение магнитудой 3.9 (ML) произошло сегодня, 6 июня в 07:58 по тбилисскому времени, в 8 км. от грузино-армянской государственной границы.



Землетрясение случилось и 5 июня. Землетрясение магнитудой 5.6 (ML) зафиксировано в 22:40 по тбилисскому времени в Азербайджане, в 28 км от государственной границы Грузии.

















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