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Близ грузино-армянской границы произошло землетрясение магнитудой 4.3
06.06.2018 21:40
По информации Института наук по изучению Земли и Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения находился в 26 км от грузинской границы на глубине 8 км.
Землетрясение вблизи от государственной границы между Грузией и Арменией произошло и сегодня утром.
По информации Института наук по изучению Земли и Центра сейсмического мониторинга Государственного института Ильи, землетрясение магнитудой 3.9 (ML) произошло сегодня, 6 июня в 07:58 по тбилисскому времени, в 8 км. от грузино-армянской государственной границы.
Землетрясение случилось и 5 июня. Землетрясение магнитудой 5.6 (ML) зафиксировано в 22:40 по тбилисскому времени в Азербайджане, в 28 км от государственной границы Грузии.
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