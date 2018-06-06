Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Близ грузино-армянской границы произошло землетрясение магнитудой 4.3


06.06.2018   21:40
По информации Института наук по изучению Земли и Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения находился в 26 км от грузинской границы на глубине 8 км.

Землетрясение вблизи от государственной границы между Грузией и Арменией произошло и сегодня утром.

По информации Института наук по изучению Земли и Центра сейсмического мониторинга Государственного института Ильи, землетрясение магнитудой 3.9 (ML) произошло сегодня, 6 июня в 07:58 по тбилисскому времени, в 8 км. от грузино-армянской государственной границы.

Землетрясение случилось и 5 июня. Землетрясение магнитудой 5.6 (ML) зафиксировано в 22:40 по тбилисскому времени в Азербайджане, в 28 км от государственной границы Грузии.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доходы Грузии от туризма в январе-апреле составили 800 млн долларов
Строительство скоростных автомагистралей в Грузии планируется завершить к 2021 году
Россияне винят нефтяные компании и правительство РФ в росте цен на бензин
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Желавшая отдохнуть в Абхазии жительница Ульяновска попалась на 37 тыс рублей
Грузинский бизнес ознакомили с инициативой правительства «Шаг к лучшему будущему»
Более 30 воронежских семей стали жертвами обмана об отдыхе в Абхазии
Волкер: Всегда есть опасность, что некоторые страны признают т.н. независимость Абхазии и «Южной Осетии»
Жертвой абхазских мошенников стала пожилая россиянка
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Меркель исключила возвращение России в G7
В Ингушетии суд оштрафовал организаторов митинга за прямые выборы главы региона
Консорциум TAP о ходе строительства микротоннеля в Италии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна