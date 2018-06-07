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В дендропарк Иванишвили перевезли еще два дерева


07.06.2018   13:07
Еще одно дерево отправили из региона Самегрело в дендрологический парк в местечке Шекветили в Гурии, в резиденцию миллиардера Бидзины Иванишвили. На этот раз Иванишвили приобрел вечнозеленый дуб, который рос в селе Дидинедзи Зугдидского района.

Для транспортировки дерева до села Дарчели специально проложили дорогу протяженностью в шесть километров. Местным властям это обошлось в несколько десятков тысяч лари, — сообщает сегодня телекомпания «Рустави-2».

Для перевозки уникального дуба пришлось срезать ветки у деревьев на обочине дороги. Также вдоль дороги демонтировали мешавшие транспортировке электропровода. «Путешествие» дуба заняло восемь часов, из-за чего были парализованы дороги, ведущие в село и ограничено снабжение электроэнергией. В итоге дуб доставили в Анаклия, откуда по морю до конца дня перевезут в дендрологический парк Иванишвили.

Кроме того, 5 июня, в дендрологический парк миллиардера в Шекветили перевезли еще одно вековое дерево. Его выкопали в Аджарии. Видео с места событий распространила газета «Батумелеби».


Резиденция Бидзины Иванишвили в Шекветили занимает 260 тысяч квадратных метрах. В настоящее время посетителей туда не пускают. Вместе с тем представители миллиардера заявляют, что дендрологический парк станет публичным.






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