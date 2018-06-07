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На участке Ушгули-Ласдили обвалилась проезжая часть дороги
07.06.2018 15:04
На 192-м км (Ушгули-Ласдили) автомобильной дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили обвалилась проезжая часть дороги. Информацию распространяет департамент автомобильных дорог.
На данном участке запрещено движение всех видов транспорта.
По данным ведомства, на месте мобилизована техника и ведутся работы по восстановлению дороги.
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