Летом в Тбилиси начнется строительство американского госпиталя

08.06.2018 11:54 Летом текущего года в Тбилиси начнется строительство американского госпиталя высших медицинских стандартов. Оперировать госпиталем будет отобранная по тендеру американская Innova Health Management.



По заявлению одного из основателей госпиталя Дмитрия Твилдиани "Коммерсант", строительство должно было и до того начаться, но несколько затянулось во времени из-за поиска финансовых ресурсов.



По его же словам, на сегодня достигнуто соглашение с одним из германских банков в связи с выделением кредитного ресурса. В настоящем идет работа над проектом, которая закончится в скором будущем.



Твилдиани говорит, что в течение ближайшего одного месяца на основании тендера будет избрана строительная компания, которая осуществит проект. Это будет международный тендер, поскольку часть работ придется выполнить иностранцам.



По его информации, строительство госпиталя закончится за 18 месяцев. Общая стоимость проекта составит 55 миллионов долларов США.



Новый госпиталь будет построен на территории, прилегающей к Международному аэропорту Тбилиси. Проект совместно осуществляют компании "ТБС Холдинг", "Холдинг Конти" и "Медицинский институт имени Давида Твилдиани" (Аиэт). По плану в госпитале будут заняты 400 человек.



Проект был анонсирован в 2014 году. Тогда было сказано, что в многопрофильном госпитале американских стандартов на 150 коек будут внедрены высшие американские стандарты и технологии JCAO, у которых нет аналога в Грузии. На работу в госпитале будут приглашены лицензированные в Америке грузинские врачи. На его базе с участием института "Аиэт" и ведущих медицинских университетов США будет создан, и развиваться научно-медицинский центр, который будет способствовать расширению сети профессионалов медицинской отрасли.



В августе 2014 года в интервью "Коммерсант" Дмитрий Твилдиани заявлял, что цены в госпитале будут примерно на 50% дороже существующих цен.



"С учетом того, что государство финансирует основную часть этих расходов, у 90% населения будет возможность получить нашу услугу. Наша услуга будет в несколько раз дешевле, чем в Европе, но немного дороже, чем в Грузии"- заявлял Твилдиани.



По его словам, было сделано специальное исследование, которое показало, что когда грузины едут лечиться заграницу, в основном едут потому, что ищут качество. Предпосылкой открытия американского госпиталя стало именно это.



"Когда мы пригласим к себе врачей из Америки, у всех будет связь со своей клиникой. Мы максимально постараемся включиться в сеть, которая даст нам возможность при необходимости привезти также органы для пересадки, и постараемся не отправлять пациентов лечиться заграницу. Госпиталь будет широкопрофильным. Обязательно будет терапия, акушерство-гинекология, хирургия, педиатрия, онкология, диагностическая и лабораторная услуга, а также будет услуга поликлиники"- заявлял Давид Твилдиани.

















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