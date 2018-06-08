Три туриста погибли во время рафтинга в Хелвачаури

08.06.2018 18:22 Три туриста погибли во время рафтинга в Хелвачаурском районе. По существующей информации, лодка перевернулась. В результате трое человек утонули в реке.



Как заявили Первому каналу в министерстве внутренних дел, в эти минуты ведутся поисково-спасательные работы.



Следствие ведется по статье 116 УК Грузии — причинение смерти по неосторожности.















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