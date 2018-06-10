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Сильный дождь затопил в Гурджаани несколько жилых домов и дворов
10.06.2018 12:01
Прошедший поздно ночью дождь затопил в Гурджаани несколько жилых домов и дворов. На месте работала спасательная служба, откачивавшая воду.
Сильный дождь также привел к повышению уровня в реке Чандрисхеви, в результате чего пострадала дорожная инфраструктура, возникли перебои движения.
В зоне стихии находился мэр муниципалитета Арчил Хандамашвили. По его словам, дренажный канал не смог пропустить осадки, собравшаяся вода затопила дома. По его же
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