Сильный дождь затопил в Гурджаани несколько жилых домов и дворов

10.06.2018 12:01 Прошедший поздно ночью дождь затопил в Гурджаани несколько жилых домов и дворов. На месте работала спасательная служба, откачивавшая воду.



Сильный дождь также привел к повышению уровня в реке Чандрисхеви, в результате чего пострадала дорожная инфраструктура, возникли перебои движения.



В зоне стихии находился мэр муниципалитета Арчил Хандамашвили. По его словам, дренажный канал не смог пропустить осадки, собравшаяся вода затопила дома. По его же















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