Из - за сильного дождя затоплены некоторые улицы Тбилиси

12.06.2018 00:03 Из-за сильного ливня, в некоторых районах Тбилиси затоплены несколько улиц.



Затоплена улица Хизанишвили в Глдани, территория прилегающая к метро «Ахметели» и улицы находящиеся рядом.



Затоплены улицы и в районе Санзоны и Диди Дигоми. Сильный ливень на Сабуртало.



Как заявили Первому каналу в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, затоплена территория метро «Ахметели», где уровень воды поднялся на 30 см, ведутся работы по откачке воды. Затоплен подвал одного из корпусов в Глдани, где также ведутся работа по откачке.



На улицах столицы затруднено движение автотранспорта.



















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