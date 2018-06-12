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Из - за сильного дождя затоплены некоторые улицы Тбилиси


12.06.2018   00:03
Из-за сильного ливня, в некоторых районах Тбилиси затоплены несколько улиц.

Затоплена улица Хизанишвили в Глдани, территория прилегающая к метро «Ахметели» и улицы находящиеся рядом.

Затоплены улицы и в районе Санзоны и Диди Дигоми. Сильный ливень на Сабуртало.

Как заявили Первому каналу в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, затоплена территория метро «Ахметели», где уровень воды поднялся на 30 см, ведутся работы по откачке воды. Затоплен подвал одного из корпусов в Глдани, где также ведутся работа по откачке.

На улицах столицы затруднено движение автотранспорта.








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