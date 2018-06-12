Сильный дождь повредил дороги в нескольких селах муниципалитета Гурджаани

12.06.2018 12:03 Внутренние районный дороги повреждены в результате сильных дождей в муниципалитете Гурджаани.



Стихия была в Дзиркоки, Колаги, Веджини, Бакурцихе, Карденахи, Шашиани и Калаури. В селе Калаури затопило виноградники.



«Техника работает и дороги расчищаются. Как только уровень воды снизится, мы будем делать капитально. Техникой нам помогает Мелиорация, департамент автомобильных дорог и компания «Блек Си Групп». В этих селах повреждены внутренние районные дороги», — заявил Первому каналу мэр муниципалитета Гурджаани Арчил Хандамашвили.















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