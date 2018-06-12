Из-за проливного дождя в Службу по чрезвычайным ситуациям поступило 153 сообщения

12.06.2018 12:06 В связи с проливным дождем в Тбилиси поступило 153 сообщения, — информацию распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.



По их данным, большинство сообщений оказалось фиктивным.



Большинство из них было зафиксировано из района Глдани-Надзаладеви. Сообщения также поступали из районов Дидубе-Чугурети, Исани-Самгори и Ваке-Сабуртало.



«В этим минуты по всем городу в спасательных работах участвуют все пожарно-спасательные службы Тбилиси.



По последней информации, сильный поток воды повредил дорогу, которая связывает Глдани и село Гиоргицминда.



Пожарные спасатели обеспечивают безопасный вывоз машин с Университетской улицы.



На территории Варкетили по причине падения нескольких деревьев были блокированы улицы. К этому времени дорога расчищена и ограничения сняты.



Пожарные спасатели обеспечили безопасное передвижение тех граждан, которые передвигались на автотранспортных средствах», — заявляют в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.



По данным ведомства, в службу не поступало сообщений о пострадавших.















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