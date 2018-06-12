|
|
Из-за проливного дождя в Службу по чрезвычайным ситуациям поступило 153 сообщения
12.06.2018 12:06
В связи с проливным дождем в Тбилиси поступило 153 сообщения, — информацию распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
По их данным, большинство сообщений оказалось фиктивным.
Большинство из них было зафиксировано из района Глдани-Надзаладеви. Сообщения также поступали из районов Дидубе-Чугурети, Исани-Самгори и Ваке-Сабуртало.
«В этим минуты по всем городу в спасательных работах участвуют все пожарно-спасательные службы Тбилиси.
По последней информации, сильный поток воды повредил дорогу, которая связывает Глдани и село Гиоргицминда.
Пожарные спасатели обеспечивают безопасный вывоз машин с Университетской улицы.
На территории Варкетили по причине падения нескольких деревьев были блокированы улицы. К этому времени дорога расчищена и ограничения сняты.
Пожарные спасатели обеспечили безопасное передвижение тех граждан, которые передвигались на автотранспортных средствах», — заявляют в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
По данным ведомства, в службу не поступало сообщений о пострадавших.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна