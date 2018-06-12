В Тбилиси продолжаются работы по ликвидации последствий водной стихии

12.06.2018 15:10 В ряде районов Тбилиси до сих пор ведутся работы по очистке улиц и площадей от водных потоков, нанесенных сильным ливнем, который с вечера понедельника обрушился на грузинскую столицу и продолжался до глубокой ночи.



По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, в центр неотложной помощи "112" поступило более 150 вызовов от жителей города. Чаще всего пожарных-спасателей вызывали в район Глдани-Надзаладеви, а также в районы Дидубе-Чугурети, Исани-Самгори и Ваке-Сабуртало.



Во многих местах вода подтопила не только улицы, но и местами ворвалась в подвалы и первые этажи жилых корпусов и торговых объектов, затопила вход на станцию метро "Ахметели". Мощные потоки повредили дороги и ограничили передвижение транспорта, часть застрявших автомобилей лишь с помощью спасателей удалось освободить из водного плена.



На улице Амашукели в Вакийском районе вода затопила не только проезжую часть, но и расположенный под одним из жилых корпусов автопаркинг, в результате чего из соображений безопасности жителям дома пришлось покинуть свои квартиры и всю ночь провести под открытым небом. На месте и сейчас работают спасатели и представители городских служб, которые прочищают дренажные каналы от мусора и откачивают воду.



Аналогичные работы продолжаются и в других пострадавших от ливня районах Тбилиси.



Между тем, по данным СМИ, в ночь на вторник интенсивные ливни местами с градом прошли и в соседнем со столицей городе Рустави, а также на территориях Горийского муниципалитета (регион Шида Картли) и Гурджаанского муниципалитета (регион Кахетия), повредив внутрисельские дороги и подтопив первые этажи домов, дворы и приусадебные участки местных жителей.



По информации СМИ, и здесь всю ночь шли и сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий водной стихии, в которых вместе с местными службами пожарных-спасателей участвует спецтехника департамента автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

