В Тбилиси убили молодого мужчину

14.06.2018 11:51 В Тбилиси, предположительно, на почве взаимной словесной перепалки убит молодой мужчина. Начавшаяся между двумя мужчинами словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один другому нанес тупым предметом смертельные ранения.



Полиция уже идентифицировала предполагаемого преступника, которому также нанесены повреждения. Мужчина под надзором полиции помещен в больницу.



Как сообщают в МВД, в связи с произошедшим расследование ведется по статье 108 УК Грузии, что подразумевает умышленное убийство и предполагает тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.















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