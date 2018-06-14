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В Тбилиси убили молодого мужчину


14.06.2018   11:51
В Тбилиси, предположительно, на почве взаимной словесной перепалки убит молодой мужчина. Начавшаяся между двумя мужчинами словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один другому нанес тупым предметом смертельные ранения.

Полиция уже идентифицировала предполагаемого преступника, которому также нанесены повреждения. Мужчина под надзором полиции помещен в больницу.

Как сообщают в МВД, в связи с произошедшим расследование ведется по статье 108 УК Грузии, что подразумевает умышленное убийство и предполагает тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.






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