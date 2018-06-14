На азербайджано-грузинской границе будет построен новый таможенный пост

14.06.2018 14:01 Новый таможенный пост будет построен на границе Азербайджана и Грузии.



Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил замначальника отдела по организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Самед Гаралов.



По его словам, новый таможенный пост будет построен на территории села Садыхлы Агстафаинского района. «Таможенный пост будет построен при финансовой поддержке Азиатского банка развития. Новый пост сократит на 40% нагрузку, выпадающую на таможенный пост «Сыныг керпю». Новый пост будет обслуживать как лиц, переходящих границу пешим ходом, так и автомобили, занимающиеся перевозками пассажиров и грузов».















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