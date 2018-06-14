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Два туриста погибли в Гудаури
14.06.2018 20:21
Два человека погибли в Гудаури в результате падения квадроцикла в пропасть. Предположительно, погибшие были гражданами Индии. Сейчас на месте работают спасатели.
Граждане Индии находились в Гудаури с туристической целью. Предполагается, что они были членами одной семьи (отец и сын).
По информации МВД, в связи с произошедшим начато следствие по статье 276 УКГ - нарушение правил безопасности или эксплуатации транспортных средств.
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