Два туриста погибли в Гудаури

14.06.2018 20:21 Два человека погибли в Гудаури в результате падения квадроцикла в пропасть. Предположительно, погибшие были гражданами Индии. Сейчас на месте работают спасатели.



Граждане Индии находились в Гудаури с туристической целью. Предполагается, что они были членами одной семьи (отец и сын).



По информации МВД, в связи с произошедшим начато следствие по статье 276 УКГ - нарушение правил безопасности или эксплуатации транспортных средств.















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