Убит начальник полиции села Мухаэстате Кобулетского муниципалитета

15.06.2018 11:30 В селе Мухаэстате Кобулетского муниципалитета убит начальник полиции Бута Антадзе. Убийство произошло поздно ночью. Как сообщил сосед погибшего, начальника полиции убил односельчанин.





Другие детали инцидента на данный момент неизвестны. По обвинению в умышленном убийстве задержано одно лицо.





Как сообщают в МВД, следствие ведется по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство). Проводится экспертиза тела.















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