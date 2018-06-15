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Убит начальник полиции села Мухаэстате Кобулетского муниципалитета
15.06.2018 11:30
В селе Мухаэстате Кобулетского муниципалитета убит начальник полиции Бута Антадзе. Убийство произошло поздно ночью. Как сообщил сосед погибшего, начальника полиции убил односельчанин.
Другие детали инцидента на данный момент неизвестны. По обвинению в умышленном убийстве задержано одно лицо.
Как сообщают в МВД, следствие ведется по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство). Проводится экспертиза тела.
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