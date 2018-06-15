Чкония: в Грузии коровы размножаются прямо на дороге

15.06.2018 20:54 Грузинский бизнесмен Темур Чкония с приближением туристического сезона выражает недовольство по поводу ситуации на дорогах в регионах страны, где, по словам бизнесмена, коровы спариваются прямо посередине дороги.



По словам Чкония, особенно остро проблема на дорогах через Гурию (Западная Грузия).



"Думаю, что объездную дорогу нужно строить не для того, чтобы сократить путь, а для того, что избежать коров. Происходит невероятная вещь, в Гурии уже посередине дороги коровы размножаются, там же спариваются и рождаются, и там же их доят", — цитирует Чкония газета "Резонанси".



Подобного экзотического зрелища, наверно, нигде нет, отмечает грузинский бизнесмен.



"Туристы останавливают транспорт, сходят и снимают фотографии. Думаю, что это станет новым направлением для привлечения туристов в Грузию", — сказал Чкония.



Бизнесмен добавил, что, возможно, данная проблема еще многие годы не решится, поскольку те, кто должны обращать внимание на это, совершенно не интересуются вопросом.





По данным Национальной администрации туризма Грузии, количество визитов иностранцев в январе-мае превысило 2,8 миллиона, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Доход от иностранного туризма на январь-апрель составил 799 миллионов долларов, что на 28,4% больше данных за четыре месяца 2017 года.



За 2017 год Грузия заработала на туризме 2,75 миллиарда долларов. Это на 27% больше, чем в 2016 году. При этом доля туризма в ВВП Грузии в 2017 году составила 6,9%.















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